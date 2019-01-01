برشلونة يؤكد تواصله مع رابيو

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس، تواصله مع الفرنسي أدريان رابيو ورغبته بالتعاقد معه، نافياً في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم من أي نوع مع اللاعب الذي سبق له أن أبدى رغبته بمغادرة فريقه باريس سان جرمان.

وأشار حامل لقب الليغا ومتصدر الترتيب حالياً، إلى أنه لا وجود لـ «أي اتفاق من أي نوع مع أدريان رابيو»، الذي سبق له أن رفض تمديد عقده مع ناديه.