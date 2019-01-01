جمعة بن دلموك بطل «التراب» في رماية ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جاءت منافسات بطولة ند الشبا الختامية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» مسكاً، ولتكون خير ختام لعام زايد 2018 بعد أن أثمرت المنافسات عن فوز الرامي الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ليتوّج بطلاً لهذه البطولة التي تعد ثمرة التعاون بين الاتحاد «لجنة الأطباق» ونادي ند الشبا للرماية «فريق فزاع للرماية».

ولم يكن الطريق مفروشاً بالورود للبطل المتوّج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بل جاء فوزه بعد أن حل في الدور التأهيلي في نهاية الجولات الخمس برصيد 118 طبقاً ثم أتبعها باصطياد 40 طبقاً في النهائيات ليتساوى مع الرامي العنيد حمد بن مجرن ليحتكما إلى الطلقات الذهبية ليصطاد الشيخ جمعة أربعة أطباق، فيما ينجح الكندي في اصطياد ثلاثة فقط معلناً أحقيته وجدارته بالفوز باللقب.

واحتل المركز الثاني الرامي حمد بن مجرن الكندي، وعقب النهائيات قام ربيع العوضي رئيس لجنة الأطباق باتحاد الرماية والقوس والسهم وسعيد القاسمي نائب رئيس اللجنة بتتويج الفائزين.

وأكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بطل ند الشبا، أن الفوز بكأس البطولة هو فوز لكل رماة التراب فهو حصاد الموسم لنا جميعاً، وقد جاءت النتائج مواكبة للجهد المبذول منا جميعاً، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ الرامي حمد بن مجرن على الرقم المتميز الذي أحرزه خلال الدور التأهيلي، ونأمل من الله أن نواصل هذه الجهود لنشارك في رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في المحافل الرياضية الدولية.