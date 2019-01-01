الشعباني: التنقلات أكبر عائق أمام الترجي

المصدر: تونس - صالح قادري

قال مدرب الترجي التونسي معين الشعباني عن قرعة مجموعات رابطة أبطال أفريقيا إن العائق الذي سيعترض فريقه في دوري أبطال أفريقيا يتمثل في التنقلات الطويلة والشاقة التي سيقوم بها الفريق إلى غينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي والتي تعد كلها تنقلات صعبة ومرهقة للاعبين.

مضيفاً: لا وجود لمجموعة سهلة من المجموعات الأربع نظراً لتقارب مستوى الفرق وتطور كرة القدم في أفريقيا، ورغم ذلك أكد الشعباني أن فريقه ينطلق بحظوظ وافرة وأن تأهله سهل وشبه مضمون وقد يرافقه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وأضاف الشعباني إن الخصم الثالث في مجموعة فريقه الثانية بلانينيوم الزيمبابوي غير معروف وهو ما يتطلب جمع أكبر عدد من المعلومات حوله في الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن الترجي التونسي يحل ضيفاً يوم 12 يناير المقبل على حوريا كوناكري ثم يستقبل بعد أسبوع بلاتنيوم ستارز ثم يتحول يوم 2 فبراير إلى جنوب أفريقيا لملاقاة اورلاندو بيراتس.



