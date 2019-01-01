«الرياضة في فكر زايد» هدية «للرياضات البحرية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلم مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الكتاب التوثيقي (الرياضة في فكر زايد) للزميل محمد الجوكر، المستشار الإعلامي بجريدة البيان، الذي صدر مؤخراً تزامناً مع (عام زايد 2018) وتناول رصد أبرز المحطات الرياضية في حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجاء الإصدار في أحد عشر فصلاً متناولاً رؤية القائد المؤسس الرياضية التي أسست قاعدة متينة ﻣﻦ ﺍلإﻧﺠﺎﺯﺍﺕ، كما تضمن الكتاب ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ لقائد أحب شعبه وأرسى دعائم الإنجاز بتحفيز ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والمؤسسات ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، إضافة إلى إبراز دعم القائد المؤسس للرياضات ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.