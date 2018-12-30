نجوم برشلونة وريال مدريد.. منافسة على عطلة نهاية العام بالإمارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يفضّل أبرز نجوم العالم قضاء عطلة نهاية العام والسنة الجديدة في الإمارات، حيث الطقس الرائع والمعالم السياحية الخلابة، ويبدو أن هذا العام المنافسة اشتدت بين قطبي الكرة العالمية ريال مدريد، وبرشلونة على التواجد في دبي وأبوظبي، فاصطاد النجم الشهير، زين الدين زيدان مدرب ونجم ريال مدريد السابق، عصفورين بحجر واحد، عندما حضر مبكراً إلى الإمارات لمتابعة بطولة كأس العالم للأندية، ليرفض بعدها العودة خاصة أنه في فترة إجازة وراحة طويلة، امتدت منذ تركه تدريب النادي الملكي، حيث فضل قضاء عطلة رأس السنة في دبي، بجانب مجموعة من أصدقائه المقربين، والتقط «زيزو» بعض الصور التذكارية، وظل في حالة تجول مستمر لأبرز المعالم في دبي.

بينما نشر الإسباني ماركوس لورينتي لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو على حسابه الشخصي في انستغرام، وهو يجري حافي القدمين على هضبة رملية في صحراء العاصمة أبوظبي.

ووضح من الفيديو، رغبة اللاعب من الاستفادة بكل لحظة من إجازته الشتوية، بالاستمتاع، وكذلك بالمحافظة على اللياقة البدنية، من خلال القيام ببعض التدريبات الخفيفة، التي تحمل الطابع الترفيهي والبدني.

في المقابل اختار الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، دبي لقضاء عطلة نهاية العام مثل العديد من نجوم العالم الذين يفضلون دائماً «دانة الدنيا» في مثل هذه المناسبات، وعبر ديمبلي ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة قدم، عن ابتهاجه بالتواجد في دبي، ونشر على حسابه الشخصي بانستغرام صوره التذكارية، التي تعكس حالته المعنوية الجيدة خلال فترة وجوده بدبي، واستغلال العطلة بشكل إيجابي للترفيه والترويح عن نفسه بعد موسم حافل بالبذل والعطاء مع منتخب الديوك والبارسا.

وظهر أيضاً مع مواطنه عثمان ديمبلي، النجم مارسيل ديسايه لاعب الارتكاز الذي حاز مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 1998 ، والتقطا الصور سوياً في دبي، والابتسامة ظاهرة عليهما بجانب أحد أصدقاء ديمبلي.