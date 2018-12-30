رونالدو والسيدة العجوز يدخلان التاريخ

المصدر: روما - أ ف ب

أنهى يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية، 2018 ومرحلة الذهاب من بطولة إيطاليا لكرة القدم بلا خسارة، بفوزه الدراماتيكي على ضيفه سمبدوريا 2-1 بفضل ثنائية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرحلة 19، ودخل يوفنتوس بهذا الانتصار الذي تحقق بشق الأنفس، تاريخ الدوري كأول فريق يجمع 53 نقطة في 19 مباراة بنظام العشرين فريقاً، والأهم أنه ابتعد مؤقتاً بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر نابولي الذي يلتقي لاحقاً مع بولونيا.

افتتح رونالدو التسجيل بعد مرور 150 ثانية فقط عندما تلقى كرة أمامية عكسية من الأرجنتيني باولو ديبالا، فسيطر عليها وراوغ مدافعاً قبل أن يسدد كرة عجز عن التصدي لها الحارس إميل أوديرو، ومنح الحكم ركلة جزاء لسمبدوريا «31» بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو إثر لمسة يد داخل المنطقة من قبل الألماني إيمري جان، انبرى لها لاعب يوفنتوس السابق المخضرم فابيو كوالياريلا بنجاح وأدرك التعادل (33)،

وشهد الشوط الثاني ركلة جزاء ليوفنتوس بعد لمسة يد من أليكس فيراري، انبرى لها رونالدو ومنح التقدم لفريقه (66)، منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً ومانحاً «السيدة العجوز» الهدف المئة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وظهر رونالدو راضياً عن النصف الأول من الموسم مع الفريق الذي انتقل إليه الصيف المنصرم من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو، قائلاً بعد اللقاء «الفريق يقوم بعمل جيد جداً، قدمنا أداءً جيداً في النصف الأول من الموسم، وعلينا مواصلة العمل من أجل المحافظة على هذا المستوى في النصف الثاني من الموسم».