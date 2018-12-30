اختتام بطولة العين الأولى للصقارين

المصدر: العين - وام

اختتمت بطولة العين الأولى للصقارين «مسابقة الدعو»، التي نظمها مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، في سيح صبرة بمنطقة العين، بمشاركة عدد كبير من الصقور والصقارين من مختلف إمارات الدولة، وجمهور من الهواة والمهتمين ممن تابعوا فعاليات البطولة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز عمران فالح حمد النعيمي بالمركز الأول، بزمن قدره 17.110 ثانية، وحل في المركز الثاني عبد العزيز سالم الفارسي، بزمن قدره 17.59 ثانية، وجاء ثالثاً مبارك محمد سليم، بزمن قدره 17.645 ثانية، ثم في المركز الرابع عبد الله مبارك الهاجري، بزمن 17.856 ثانية، فيما وحل في المركز الخامس سيف خلفان المنصوري، محققاً زمناً قدره 17.983 ثانية.