لومير يعد بسطوع النجم الساحلي

المصدر: تونس- صالح قادري

أبدى الفرنسي روجيه لومير المدرب الجديد (القديم) للنجم الساحلي رضاه التام عن الظروف التي وجدها بالنادي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، أول من أمس، قبل مباشرة عمله، مؤكداً أنه سيعمل مع الجهاز المساعد له على تطوير مستوى الفريق، ليعود النجم الساحلي للسطوع، ويتدارك ما فاته في بطولة الدوري، ليبقى ضمن دائرة المتنافسين على اللقب.

وأضاف لومير أن ممهدات النجاح متوفرة، وأنه لا بد من القيام ببعض الإصلاحات، ليتوفق الفريق في الجمع بين النتيجة والأداء، لإعادة الفريق إلى المكانة، التي يجب أن يكون عليها محلياً وعربياً وأفريقياً.