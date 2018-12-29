اجتماع في دبي لمناقشة ترتيبات دولية الشارقة لـ«البارقليدينج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد اتحاد الرياضات الجوية، اجتماعه الدوري اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع ند الشبا الرياضي «ناس» بدبي، برئاسة نصر حموده النيادي رئيس الاتحاد، لبحث ترتيبات استضافة بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي «البارقليدينج» في بداية عام «التسامح».

والتي تقام بمخيم الاتحاد مقابل جبل الفاية بالشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة خلال الفترة من 22 - 26 يناير المقبل، بمشاركة 9 دول، كما سيتم تحديد موعد المؤتمر الصحافي للبطولة واستعراض تفاصيل حفل الافتتاح.

وسيناقش الاجتماع بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019، والتي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والمزمع إقامتها من 23 - 27 فبراير المقبل بنادي سكاي دايف دبي.