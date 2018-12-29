حارب يتسلم إهداء «السعادة والإبداع»

أهدى الدكتور جمال عباس، أخصائي ابتكار وتميز مؤسسي بمجلس دبي الرياضي، نسخة من كتابه الجديد تحت عنوان «السعادة والإبداع» إلى سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويتضمن الكتاب طرحاً لبرامج الحكومات الذكية لإثراء السعادة المجتمعية، ومفاهيم الاقتناع والإبداع، وفسيفساء القيم والمهارات والتجنيس الرياضي وغيرها من المواضيع.

وتناول الكاتب محور التجنيس الرياضي في العالم من زوايا وأبعاد مختلفة، وقدم لمحة عن قوانين التجنيس التي تختلف من لعبة إلى أخرى وتغيرها عبر الزمن، مشيراً إلى أن بعض الرياضات متساهلة جداً مقارنة بكرة القدم التي تم التشديد بشكل كبير على قوانين التجنيس الرياضي فيها.