«دبي للشطرنج» يحتفي بأبطال الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في حفل متميز وبسيط احتفى مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة ولاعبو ولاعبات النادي بمناسبة الفوز بطولة الدوري العام لفرق الشطرنج للرجال والسيدات لموسم 2018، التي احتفظ بها النادي للعام الثاني على التوالي.

وحضر احتفالية نادي دبي للشطرنج والثقافة بدرع الدوري العام للرجال والسيدات إبراهيم البناي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم والجهاز الفني بالنادي، وألقى إبراهيم البناي كلمة في بداية الحفل أشاد فيها بإنجازات لاعبي ولاعبات النادي في بطولة الدوري العام.

مؤكداً أن وراء هذه النتائج المتميزة عمل طويل من قبل اللاعبين واللاعبات وجهازهم الفني والإداري.