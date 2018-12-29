أسامواه جيان يعاني الإفلاس

أكدت صحف عالمية أن النجم الغاني أسامواه جيان، لاعب قيصري سبور التركي، ونجم نادي العين السابق، يعاني من الإفلاس بعدما وصل رصيده في البنك إلى 600 جنيه إسترليني فقط.

وذكرت صحيفتا «ذا صن» البريطانية و«آس» الإسبانية، أن جيان يعاني من مشاكل مع أسرته بسبب ظروفه المادية الصعبة، حيث لا يرد على مكالمات زوجته وأطفاله الثلاثة منذ أربعة أشهر ما يدعو للقلق عليه.

وأضافت: «جيان الذي يُعد الهداف التاريخي للمنتخب الغاني برصيد 51 هدفاً في 106 مباريات، لا يملك سوى 600 جنيه إسترليني فقط في حسابه البنكي، موضحة أنه أنفق كافة الأموال التي حصل عليها في مسيرته الاحترافية مع مختلف الأندية وأبرزها سندرلاند الإنجليزي، وأودينيزى الإيطالي، والعين الإماراتي.