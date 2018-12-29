توأمة بين الأفريقي والهلال

المصدر: تونس - صالح قادري

تقرر إبرام اتفاقية توأمة بين النادي الأفريقي التونسي والهلال السوداني، حيث أفاد سفير تونس بالخرطوم هشام العجيلي أنه اتفق مع مدير قناة 24 السودانية على برمجة حصة رياضية خاصة تجمع بين مسؤولي الفريقين، وبحضور بعض الإعلاميين من البلدين لإذابة الجليد بين الأفريقي والهلال، وكان الهلال قد ودع دوري أبطال أفريقيا عقب خسارته 2 - 3 بمجموع اللقاءين.

وعلى جانب آخر صعد النادي الأفريقي إلى المرتبة السابعة في ترتيب بطولة الدوري برصيد 14 نقطة، إثر فوزه في المباراة المؤجلة لحساب الجولة التاسعة أمام مضيفه اتحاد تطاوين أول من أمس، بهدفين دون مقابل سجلهما ياسين الشيخاوي.

وعقب المباراة قال شهاب الليلي المدير الفني للنادي الأفريقي إن فريقه في الطريق الصحيح، وانه سيسترجع توازنه مع عودة بعض المصابين، مشدداً على انه سيكون جاهزاً لمباراة الديربي التي ستجمعه يوم 6 يناير المقبل بجارة وغريمة الأزلي الترجي.