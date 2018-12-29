شاهد.. طفلة صغيرة توقع عقد انتقال أبيها إلى برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

خلال التقديم الرسمي للاعب الكولومبي غيسون موريلو في برشلونة، حدثت لحظة لطيفة للغاية، وثقها النادي بفيديو نشره على حسابه في تويتر.

ابنة غيسون الصغيرة التحقت بالطاولة، حيث وقع اللاعب على أوراقه مع رئيس النادي غوزيب ماريا بارتومو، والطريف أن الطفلة بمساعدة رئيس النادي الكتالوني، حملت قلم الوافد الجديد، وكأنها توقع بدلاً من موريلو.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في الأسبوع الماضي عن تعاقده مع الكولومبي غيسون موريلو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتعويض غياب صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلين.