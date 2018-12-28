أسامواه جيان يعلن إفلاسه

المصدر: وكالات

أعلن لاعب نادي العين السابق الغاني أسامواه جيان إفلاسه مشيراً إلى أنه لا يملك سوى "600" جنيه إسترليني في حسابه بالرغم من مسيرته الطويلة في ملاعب كرة القدم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب الغاني الدولي السابق يملك 600 جنيه إسترليني فقط في حسابه البنكي في تركيا في الوقت الحالي.

ولعب جيان "33" عاماً في شنغهاي الصيني في الفترة ما بين 2015 و 2017 وكان يحصل على 227 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولكن التقارير تشير إلى أنه مفلس الآن، ولم يتحدث مع عائلته منذ نحو 4 أشهر.

وأكد جيان الذي يلعب حاليًا لفريق قيصري سبور التركي، أنه لا يتلقى أجرًا من ناديه الحالي، وعندما سئل عما إذا كان يملك حسابات بنكية في بلدان أخرى أجاب: "لا أملك إلا هذا المال الذي ترونه في الحساب، لا يوجد شيء آخر معي".