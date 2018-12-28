أزمة في عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يسعى مسؤولو النادي الأهلي المصري، لإنهاء صفقة استعارة اللاعب رمضان صبحي، المحترف في صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتشكل مدة الإعارة نقطة خلاف بين الناديين، لاسيما وأن الأهلي يرغب في عودة لاعبه السابق لمدة موسم ونصف الموسم، بينما يرغب هيدرسيفيلد في إعارته لستة أشهر فقط.

وترك اللاعب الدولي النادي الأهلي قبل عامين، لخوض رحلة احتراف في ستوك سيتي الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، ومنه انتقل إلى هيدرسيفيلد ، لكن الحال لم يتغير كثيراً، ما دفع اللاعب للتفكير في العودة إلى الأهلي مجدداً، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى صانع ألعاب.