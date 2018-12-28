يوم عصيب في الكالتشيو بسبب العنصرية

المصدر: روما - أ ف ب

عاقبت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس نادي إنتر بإقامة مباراتين على ملعبه دون جمهور، غداة يوم أسود بسبب الصيحات العنصرية تجاه مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي ووفاة مشجع لإنتر في شغب تلا مباراة الفريقين.

وشهدت مباراة الفريقين ضمن المرحلة الثامنة عشرة على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو)، توجيه مشجعي المضيف «صيحات القردة» نحو الدولي السنغالي، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي أكد أن فريقه طلب مراراً وقف المباراة، من دون أن يتم التجاوب معه.

وفي بيانها، أوضحت الرابطة أن عقوبة المباراتين تفرض على خلفية «الصيحات المهينة ذات الطابع العنصري تجاه كاليدو كوليبالي»، وأيضاً على خلفية «صيحات ذات طبيعة مناطقية» بحق مشجعي نابولي. وأثارت الصيحات انتقادات واسعة، ودفعت اللاعب إلى الإعراب بعد المباراة عن فخره بلون بشرته.

وكتب كوليبالي باللغة الإيطالية على تويتر «مستاء للخسارة وخصوصاً التخلي عن إخواني (الطرد في الدقيقة 80). ولكنني فخور بلون بشرتي. بكوني فرنسيا، سنغاليا، ومن نابولي. بأنني رجل».

وطرد كوليبالي لتلقيه إنذارين متتالين، الأول لخطأ ارتكبه على المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي، قبل أن يقتنص البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وأوضحت الرابطة في بيانها اليوم أن كوليبالي سيوقف مباراتين، الأولى على خلفية تراكم الإنذارات، والثانية على خلفية سخريته من الحكم.

وبحسب مدربه كارلو أنشيلوتي، طلب الجهاز الفني لنابولي مراراً وتكراراً وقف المباراة دون جدوى. وأوضح لشبكة «سكاي»: «طلبنا ثلاث مرات وقف المباراة لكنها استمرت»، مضيفاً «كان اللاعب عصبياً، ومعنوياته لم تكن في أفضل حالاتها. إنه لاعب هادئ جداً ومحترف جداً».

وتابع «يبدو هذا وكأنه عذراً، لكن اللاعب كان قلقاً ومتوتراً. لم يكن ذلك جيداً بالنسبة لنا ولا لكرة القدم الإيطالية»، مضيفاً «الحل موجود، عليك أن توقف المباراة، عليك فقط أن تعرف متى (...) وإذا لم تكن تعرف، ففي المرة المقبلة نحن من سيتوقف عن اللعب».