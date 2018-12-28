شداد يشجّع المرأة السودانية على الانضمام للألتراس

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

دعا كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، المرأة السودانية بصفة عامة إلى تشجيع كرة القدم ودخول الاستادات والانضمام كذلك لمجموعات الألتراس بالأندية.

مؤكداً أن المستقبل للكرة النسائية. وكان الاتحاد السوداني قد دشن رسمياً نشاط كرة القدم النسائية، في حدث مهم وكبير في تاريخ الكرة السودانية، تمهيداً لانطلاق أول دوري للسيدات، خلال 2019، وأوضح شداد: أن الاتحاد لن يكذب على «فيفا» في التأكيد على وجود نشاط لكرة القدم النسائية بالسودان من عدمه.

وذلك من أجل الحصول على الدعم المادي المخصص، وهو الأمر ذاته الذي قام به اتحاد الكرة السابق، بزعم وجود دوري لكرة القدم النسائية موسم 2016 /‏‏ 2017، في وقت كان «فيفا» يرسل المبلغ المالي المخصص لنشاط غير موجود في الأساس، كما حث شداد وسائل الإعلام السودانية على المساعدة في نشر كرة القدم النسائية.