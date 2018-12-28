رافينيا: تجربتي مع بايرن تقترب من نهايتها

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

ألمح الظهير الأيمن رافينيا إلى احتمال عودته إلى بلاده البرازيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي مع فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة.

وقال الظهير الأيمن، الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده: «كنت راغباً دائماً في العودة إلى البرازيل، تجربتي مع بايرن تقترب من نهايتها». أضاف اللاعب البرازيلي، البالغ 33 عاماً: «العديد من الأمور قد تحصل في الأشهر الستة المقبلة، لكن أعتقد أن هذا سيكون موسمي الأخير» مع بايرن.

وينتهي عقد رافينيا مع الفريق البافاري بنهاية موسم 2018-2019، في غياب أي إشارة حتى الآن إلى إمكان تجديده، ودافع رافينيا في بداية مسيرته عن ألوان فريق كوريتيبا البرازيلي، قبل الانتقال الى شالكه الألماني صيف العام 2005، ومنه الى جنوى الإيطالي عام 2010، قبل أن يحط الرحال في النادي البافاري.