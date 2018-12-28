بطولة العين الأولى للصقّارين تنطلق اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة العين الأولى للصقارين «مسابقة الدعو»، التي ينظمها مركز العين التابع لنادي تراث الإمارات، في سيح صبرة بمنطقة العين.

وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين: البطولة هي الأولى على مستوى منطقة العين، ويأتي تنظيمها منسجماً مع أهداف نادي تراث الإمارات بإحياء الموروث والمحافظة عليه، لكونها رياضة تراثية عريقة، وأكد الشامسي، أن جميع الاستعدادات لافتتاح البطولة التي ستستمر يوماً واحداً، اكتملت بنجاح، من أجل ضمان الشفافية في نتائج المسابقة من خلال التحكيم الإلكتروني، مؤكداً ثقته في الخروج بتنظيم جيد للبطولة يليق باسم ومكانة نادي تراث الإمارات وأدواره المشهودة، وأوضح أن البطولة حظيت بإقبال كبير من المتسابقين، حيث تم تسجيل أكثر من 150 مشاركاً حتى الآن، مضيفاً أنها ستكون لمسافة 400 م.