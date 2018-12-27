بالفيديو.. بوفون يتقمص شخصية سانتا كلاوز

المصدر: البيان الالكتروني

فاجأ حارس المرمى جيانلوجي بوفون بعض الأطفال من مشجعي نادي باريس سان جيرمان بمناسبة عيد الميلاد، حيث ارتدى لباس سانتا كلاوز، وقدم لهم الهدايا برفقة بعض لاعبي نادي العاصمة الفرنسية، مثل تياغو سيلفا وانغيل دي ماريا وكريستوفر نكونكو، الذين قاموا بارتداء أوشحة وقبعات عيد الميلاد.

وبعد أن تجاذب سانتا كلاوز أطراف الحديث مع الأطفال كشف لهم عن هويته الحقيقية، بحسب "يورونيوز".