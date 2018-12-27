سعود بن صقر يستقبل أصحاب الإنجازات في نادي رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الإنجازات الرياضية لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي في منافسات الجوجيتسو والتايكواندو وألعاب القوى، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات هي بداية مسيرة التميز الرياضي نحو الوصول لمنصات التتويج.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس وفد النادي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي والدكتور عبدالرحيم شاهين رئيس مجلس الإدارة بحضور صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى وإبراهيم خميس وعلي المنصوري ومحمد العبار وعدنان الشحي وابتسام المهري أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي فرق الجيوجيتسو والتايكوندو وألعاب القوى أصحاب الإنجازات الرياضية.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبناءه اللاعبين أصحاب الإنجازات.. مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بجد ومثابرة بروح الفريق الواحد لحصد المراكز الأولى في مختلف البطولات والمنافسات الرياضية والتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة لتحقيق الهدف الأسمى لكل الرياضيين برفع راية الوطن وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية.

وكان فريق ألعاب القوى قد توج بطلاً لكأس رئيس الدولة في اختراق الضاحية عن فئة الشباب والناشئين والمركز الثاني رجال فردي كما توج فريق التايكواندو بثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات في بطولة الإمارات المفتوحة في الشارقة بينما توج فريق الجيوجيتسو النسائي بثلاث فضيات وبرونزية في بطولة دبي لمحترفي الجيوجيتسو.