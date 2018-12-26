زيدان يحتفل برأس السنة في الإمارات

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأسبق، إجازته مع العائلة في الإمارات قبل حلول العام الجديد. ويعتبر زيدان أول النجوم الواصلين للاحتفال برأس السنة، برفقة زوجته وأبنائه، العديد من المعالم في دبي إلى جانب المعالم السياحية الأخرى في العاصمة أبوظبي، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة صورة للنجم الفرنسي رفقة عائلته من أمام برج العرب.

كما نشر زيدان على حسابه الشخصي في «انستغرام» صورة مع عائلته من أمام متحف اللوفر في أبوظبي، ودون أسفل الصورة تعليقاً كتب عليه: «متحف اللوفر في أبوظبي.. زيارة مذهلة».