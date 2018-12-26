أسرة لبنانية تطوف حول جزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

جميل بأن يتحدى الإنسان ذاته، ويتصدى للأفكار المحبطة التي تأتيه أحياناً، والأجمل من ذلك هو التغلب عليها، هذا النشاط الرياضي الذي أتمّه المهندس اللبناني كميل سعيد فياض المقيم في الإمارات منذ أكثر من 25 سنة، ترافقه زوجته السيدة سهى نعيم بوعماد، وكريمته حنين فياض ونجله أمجد فياض، لينطلقوا بالمبادرة وفي هذا العام المميز ألا وهو عام زايد 2018 بالقيام بالمسير الرياضي حول جزيرة مدينة أبوظبي في نشاط بمفهوم جديد للرياضة العائلية وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والسفارة اللبنانية بأبوظبي.