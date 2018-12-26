«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يُعلم ركوب الهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مخيماً شتوياً لعدد من طلبة المدارس في دبي، لتعليمهم ركوب الهجن، بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى السبت المقبل، في العزبة المخصصة بمنطقة النخرة في دبي.

وجاءت هذه الفعالية لتؤكد دور المركز المتواصل في إيجاد قنوات جديدة لغرس قيم الوطنية لدى الناشئة ونشر الوعي حول الثقافة المحلية، وتم اختيار 25 طالباً تبلغ أعمارهم ما بين 12 ـ 16 سنة ليفترشوا الخيام في ليلهم وينطلقوا على ظهر «المطية» في نهارهم، ويعملوا على تجهيز احتياجاتهم بأنفسهم، ويتحلوا بالشجاعة والصبر لمواجهة الحياة اليومية البسيطة.