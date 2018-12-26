تغطية متميزة لمهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت قناة «دبي ريسينغ» عن تغطيتها ومواكبتها لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2019، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى الرابع من يناير المقبل، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمنطقة سيح السلم، لمسافة 160 كم دولي (ثلاثة نجوم)، بمشاركة أبرز الفرسان في العالم إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان القدرة بالإمارات والعالم العربي، التي تعد الأبرز ضمن قائمة موسم سباقات القدرة على مستوى العالم، وتنتظرها الإسطبلات داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى أفضل الفرسان داخل وخارج الدولة لينالوا شرف المشاركة وتحقيق نتائج ترفع تصنيفاتهم وتمنحهم المزيد من الشهرة والزخم العالمي.

رؤية مختلفة

وكشف أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن استعداد قنوات «دبي ريسينغ» لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، وذلك من خلال بث تقارير عن تحضيرات السباقات واستضافة نخبة الضيوف والمحللين للحديث عن البطولة في نسختها الجديدة، فضلاً عن التغطية الشاملة لكافة التحضيرات وراء الكواليس.

مؤكداً أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة «دبي ريسينغ» قد أعد خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي المهم تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة في منطقة سيح السلم، وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيضيف الكثير من الإثارة والحماس لهذه الفعاليات، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن «دبي ريسينغ» أعدت لهذه المناسبة، فريق عمل متكامل للتغطية المباشرة لهذه المنافسات.

وذلك من خلال ما يزيد على 90 فنياً وإعلامياً، واستخدام أجهزة ومعدات حديثة لنقل هذا الحدث الرياضي المهم، بالإضافة إلى نقل وقائع المهرجان وحتى ختام البطولة وتتويج الفائز باللقب، وذلك بمشاركة مذيعي القناة وفرق العمل الإعلامية والفنية في تلفزيون دبي بقنواته وإداراته المتعددة.

تغطية شاملة

وبدوره، أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى التغطية المباشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2019، حيث تبدأ التغطيات والبرامج المصاحبة ابتداء من اليوم من خلال مواكبة وتغطية الفحص الطبي لسباق السيدات لمسافة 119 كم، ويوم غدٍ تواكب «دبي ريسينغ» سباق السيدات لمسافة 119 كم، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً، كما تواكب الفحص الطبي لسباق الإسطبلات الخاصة 119 كم.

وأضاف أمين: تم تخصيص يوم بعد غدٍ لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كم، الذي سيبدأ من الساعة السابعة صباحاً، وأما الفحص الطبي لسباق جميلتي، فستبدأ «دبي ريسينغ» لمواكبته من الساعة الثانية والنصف عصراً، وقال أمين، إن القناة تختتم مواكبتها للمهرجان، في مرحلته الأولى، يوم السبت المقبل من خلال تغطية سباق جميلتي لمسافة 120 كم، من الساعة السابعة صباحاً.

دعوة الجماهير

ودعا عبد الرحمن أمين، الجمهور بكافة فئاته لمتابعة هذه البطولة التي تعد من أقوى البطولات العالمية ذات التصنيف العالي من فئة ثلاث نجوم، والاستمتاع بمواكبة قنوات «دبي ريسينغ» على مدار ساعات البث اليومي من النقل المباشر ومتابعة الأشواط مع نخبة الخيول، كذلك من خلال البرنامجين المواكبين لفعاليات المهرجان، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ساعتين.

حيث سيتابع الجمهور عبر القناة الأولى، برنامج «الخطة»، وفي نفس التوقيت على القناة الثانية، برنامج «أهل الخيل» وأهم الجوانب الفنية والاجتماعية التي يحفل بها المهرجان، في الوقت الذي يحرص العديد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية على حضور المهرجان الكبير والمشاركة في التغطية الإعلامية ونقل أحداثه بالصوت والصورة والكلمة إلى جميع أنحاء العالم.