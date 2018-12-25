أندية مصرية تلوح بالانسحاب من الدوري

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

باتت لغة التلويح بورقة الانسحاب من مسابقة الدوري المصري، هي وسيلة الاعتراض الأسهل لدى بعض الأندية، إما على أخطاء الحكام، أو أداء لجنة المسابقات، وهو ما ظهر في تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وقال إنه على استعداد للانسحاب من بطولة الدوري، عقب خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، أمام طلائع الجيش، بالجولة 18 من عمر المسابقة، وذلك اعتراضاً على حكم المباراة، إبراهيم نور الدين، ووصف مستواه بأنه لا يناسب لقاء في دوري الدرجة الرابعة.

وتساءل الطويلة، لماذا لا يحاسب نور الدين على قراراته الخاطئة؟ ومن يستطيع حماية المسابقة والأندية من الأخطاء التي تتسبب في تحويل نتيجة المباريات؟ وأضاف «على ما يبدو أن نور الدين أقوى من اتحاد الكرة».

الموقف نفسه تكرر قبل أيام قليلة، وهدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بالانسحاب من مسابقة الدوري، إذا لم تؤجل مباراته أمام المقاولون العرب، يوم 27 ديسمبر الجاري، أي بعد 24 ساعة فقط على عودة الفريق من الكاميرون، بعد مواجهة القطن الكاميروني في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.