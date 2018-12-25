«الوثبة» بطلاً لدراجات شرطة أبوظبي الثابتة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حصد فريق الوثبة للدراجات الهوائية المركز الأول في سباق شرطة أبوظبي للدراجات الثابتة، والذي تم تنظيمه احتفاءً بمئوية وعام «زايد 2018»، وحل فريق الشيخ زايد بن سعيد، ثانياً، وفريق قطاع العمليات المركزية، ثالثاً.

وشارك في السباق الذي أقيم بجزيرة الحديريات بأبوظبي 10 فرق، و150 متسابقاً من منتسبي شرطة أبوظبي ومن القطاعين العام والخاص.

وكان العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أعطى شارة البداية للسباق، وقال: إن هذه الفعالية الرياضية تعد ضمن مبادرات شرطة أبوظبي احتفاءً بمئوية وعام «زايد 2018».