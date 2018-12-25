بطولة مبادلة للتنس تضاعف عائداتها

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مضاعفة محفظة الشركات العالمية الراعية للبطولة فيما تستعد عاصمة الإمارات أبوظبي لاستضافة فعالياتها في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 29 ديسمبر الجاري، ما يعدّ مؤشراً واضحاً على اتساع القاعدة الشعبية لهذه الفعالية الرياضيّة البارزة وتنامي أهميتها في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ومع استمرار الشراكة طويلة الأمد مع شركة مبادلة للاستثمار التي تعود من جديد لتكون الراعي الرسمي للمسابقة، يتضمن التزام شركة مبادلة أيضاً تنظيم «كأس مبادلة المجتمعي للتنس» الذي يقدمه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.