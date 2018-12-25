مونيومنتال يحتفل بريفر بليت

المصدر: بوينوس ايرس - أ ف ب

امتلأت مدرجات ملعب مونيومنتال التابع لريفر بليت الأرجنتيني بالمشجعين الذين احتفلوا بتتويج فريقهم بكأس مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم على حسابه غريمه بوكا جونيورز، بعدما حرموا من استضافتها الشهر الماضي.

وبعد أسبوعين من فوزهم 3-1 بعد التمديد على غريمهم في إياب الدور النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، استقبل 60 ألف مشجع لاعبي ريفر بليت الذين وصلوا الأحد على متن حافلة من طابقين، وهم يهتفون احتفالاً بفوز فريقهم باللقب الرابع في تاريخه.

وبعد التعادل 2-2 في ذهاب النهائي على ملعب بوكا جونيورز في 11 نوفمبر، كان الإياب مقرراً في 24 منه على ملعب مونيومنتال التابع لريفر بليت.