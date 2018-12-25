الشعفار: عام التسامح امتداد لعام الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 في دولة الإمارات «عاماً للتسامح»، هو امتداد للمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في «عام زايد».

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن عام التسامح يشكل مناسبة وطنية مهمة من أجل ترسيخ قيم التسامح لدى كافة فئات المجتمع وفي كافة قطاعات الدولة، وأشار الشعفار إلى أن عام التسامح هو امتداد للقرار السامي بالسماح للمقيمين على أرض الدولة بالاشتراك في الرياضة المحلية.

وثمن الشعفار قرار رئيس الدولة عام 2018 والخاص بالسماح بأبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين أحيا الرياضة الإماراتية، وأصبح هناك إقبال على الألعاب الفردية التي كادت أن تندثر في العديد من الرياضات بسبب قلة أعداد المشاركين.