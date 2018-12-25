«الهيئة» تشيد بجمعية الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وذلك بحضور شريف العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وديفيد جينس عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

أشاد سعيد عبد الغفار بجهود الجمعية في نشر الرياضات الإلكترونية في الدولة، مشيراً إلى أن الرياضات الإلكترونية أصبحت ذات أهمية، في ظل ما نعيشه اليوم من تحول إلكتروني ذكي في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها، من أجل مواكبة المستجدات العالمية وحرص الهيئة على توفير كافة سبل الدعم المتاح لها، موجهاً بالمساهمة في تذليل كافة الصعاب التي تحول بين الجمعية وأداء رسالتها الرياضية والمجتمعية، داعياً شباب الإمارات إلى إبراز مهاراتهم في هذه الرياضة من خلال ممارستها عبر قنواتها الرسمية مثل جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.