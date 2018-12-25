كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد ينطلق 4 يناير

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد 4 يناير المقبل، موعداً لانطلاق منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وتستمر لغاية 25 من الشهر ذاته، وتمثل هذه البطولة المسابقة الرابعة وقبل الأخيرة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تمثل مسك ختام بطولات رجال اليد.

وبذلك ستتوقف مباريات دوري الرجال بتلك الفترة عقب ختام الجولة السادسة والتي أقيمت السبت الماضي، على أن تعود في الثاني من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت لجنة المسابقات، أن تقديم مباريات كأس نائب رئيس الدولة يعود لمشاركة عدد من اللاعبين المحترفين في أندية الدولة في مونديال 2019 والمقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر يناير في ألمانيا والدنمارك، واللاعبين المحترفين هم المصري علي الزين بصفوف الشارقة، والتونسي مصباح الصانعي بصفوف النصر، والبحريني حسين الصياد بصفوف شباب الأهلي.