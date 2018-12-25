خيبة أمل للهلال السوداني

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

عزا التونسي مراد الزعفوري المدير الفني لفريق الهلال خروج الفريق من دوري الـ 32 أمام الأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز بهدف، لم يمنحه البطاقة، لسوء الطالع مشيراً إلى أن الفريق الأزرق قدم مباراة كبير، قاتل فيها اللاعبون بروح الأبطال ولكن ضياع الفرص الكثيرة التي تهيأت للاعبين وفشلهم في ترجمتها إلى أهداف حرمهم من التأهل لدور المجموعات.

مضيفاً أن الأهداف الضائعة لو ترجمت لأهداف لخرج الفريق بانتصار تاريخي، وأشاد الزعفوري بتحركات المهاجم ادريسا امبومبو ووصفها بالخطيرة على فريق الأفريقي ، وتسبب في ضربة الجزاء التي أحرز منها الهلال الهدف الوحيد عن طريق البديل شرف الدين شيبوب.

فيما عبر التونسي شهاب الليلي مدلاب الأفريقي عن سعادته بالتأهل، مؤكداً أن روح الجماعة وعزيمة اللاعبين كانت السر في الخروج نتيجة إيجابية والتأهل لدور المجموعات.