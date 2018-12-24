قرية التنس تعود بشكل جديد في «مبادلة العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة «فلاش للترفيه» الرائدة بتنظيم الفعاليــــات الحية، عن عودة قرية التنس خلال فعاليـــات الدورة الحادية عشرة من بطولة مبــادلة العالمية للتنس، والتي ستُقام من 27-29 ديســـمبر الجاري في المركــز الدولي للتنس بمـــدينة زايد الرياضية، وستشـــــغل قرية التنس هذا العام مســـاحة أكبر من أي وقت مضى، لتوفر فرصــــة استثنائية للقاء أبرز نجوم الكرة الصفــــراء عبر ما تقدمه من المقابلات والجلســـات النقاشية، والتواقيع التذكارية، إلى جانب الجلسات التدريبية، ومجموعة من فعاليات الطهو الحية بصحبة أبرز اللاعبين.

ولا يقـــتصر الأمر عند هــذا الحد، بل ستــــوفر القرية أيضاً مجمـــوعة متنوعة من خيارات الأطعـمة والمشـــــروبات الشــهية على امتـــداد أيام البطــــولة الثلاثـــة، جنـباً إلى جنب مع العديد من الأنشـــطة والفعــــاليات الترفيهــية الملائمة لكافـــة أفراد العائلة. وهـــذا ما يجعلها تلبي أذواق وتطلعـــــات جميع الزوار دون استثناء من عشاق التنس أو حتى التجارب المميزة.