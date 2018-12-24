ميثاء بنت محمد تشيد بنجاح بطولة الإمارات للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عبرت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات للبولو عن سعادتها بالفوز بلقب بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي اختتمت مساء أول من أمس بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وقالت سموها إن مباراة البطولة الختامية أمام فريق غنتوت الوصيف تعد واحدة من أصعب المباريات النهائية، والتي استمتع بها الجميع نتيجة الندية والتكافؤ الذي اتسمت به على امتداد أشواطها.

حيث كان الفوز ممكناً للفريقين نتيجة الرغبة والحماس والتكافؤ الذي اتسمت به طيلة دقائق المباراة، والتي لم تحسم، إلا بالهدف الذهبي من خلال الوقت الإضافي، مما يؤكد صعوبة المباراة التي كانت مسكاً للبطولة المفتوحة التي ضمت العديد من اللاعبين البارزين في مجال اللعبة من مختلف دول العالم، الشيء الذي ساهم في ارتفاع المستوى الفني، خاصة فريق غنتوت الذي كان نداً لفريق الإمارات الذهبي، فاستحق الجميع التهنئة على خروج المباراة بهذا النجاح الفني والتنظيمي والجماهيري.