المصدر: البيان الالكتروني

جسد الفنان الكولومبي الشهير ماوريسيو بينيتيز هدف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الموسم الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في لوحة فنية رائعة من قطع كريستال Swarovski.

وسافر بينيتيز إلى مدينة تورينو الإيطالية وسلم اللوحة إلى رونالدو بنفسه وسط اهتمام إعلامي كبير، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

وسجل رونالدو مقصيته الشهيرة في شباك فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، وساعد من خلالها فريقه على العبور لنصف النهائي ومن ثم التتويج بلقب دوري الأبطال.

شاهد.. هدف "مقصية" رونالدو في يوفنتوس يتحوّل إلى لوحة فنية من الكريستال!https://t.co/yx3oxVMCsr#البيان_الرياضي pic.twitter.com/bCTuGkMCZb — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨