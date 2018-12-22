روما يبحث عن هدية أمام يوفنتوس

المصدر: روما - أ ف ب

يحل روما المتعثر ضيفاً على يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية اليوم في تورينو في محاولة للعودة بهدية عيد الميلاد لمشجعيه من خلال تحقيق مفاجأة على فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، بداية قياسية في الدوري هذا الموسم، وحصد 46 نقطة من 48 ممكنة، إذ يبتعد حالياً بفارق ثماني نقاط عن وصيفه الموسم الماضي نابولي، و14 نقطة عن انتر ميلان الثالث.

وفي المرحلة قبل الأخيرة من دور الذهاب والتي تقام كل مبارياتها العشر اليوم، يلتقي لاتسيو الخامس (25 نقطة) مع كالياري، وساسوولو مع تورينو، وأودينيزي مع فروزينوني، وجنوى مع أتالانتا، وإمبولي مع سمبدوريا، وبارما مع بولونيا.