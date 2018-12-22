الكويت تستضيف أول خليجية لصالات السيدات

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

أعلنت فاطمة حيات عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيسة لجنة كرة القدم النسائية عن استضافة دولة الكويت للبطولة الخليجية الأولى لكرة قدم الصالات للسيدات في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وأشادت حيات عقب استضافة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي الاجتماع التنسيقي الثاني للبطولة الخليجية الأولى لكرة الصالات النسائية بالتعاون المثمر بين ممثلات الاتحادات الخليجية، موجهة الشكر والامتنان لثقتهن باعتماد إقامة البطولة في دولة الكويت، معربة أيضاً عن ثقتها بتضافر الجهود الخليجية لإنجاح البطولة في نسختها الأولى وتحقيق الأهداف المرجوة منها.