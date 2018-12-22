جامعة الشارقة تتصدر دوري مؤسسات التعليم العالي الكروي

نجح فريق كرة القدم بجامعة الشارقة في الوصول إلى صدارة مجموعته والتأهل للدور الثاني في منافسات دوري الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي لكرة القدم، وذلك برصيد 7 نقاط إثر فوزه على فرق جامعة عجمان، وكلية التقنية بالشارقة، وتعادله في الجولة الأخيرة أمام فريق الجامعة الأميركية بالشارقة.

وأشاد الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه فريق الجامعة خلال المباريات السابقة، مؤكداً على الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة الجامعة للحفاظ على هذا المستوى وتحقيق الفوز في مختلف المسابقات والألعاب الرياضية.

من جانبه أوضح عبد الله الياسي رئيس قسم النشاط الرياضي بجامعة الشارقة، أن المستويات الكبيرة التي قدمها الفريق، تدل على مدى الاهتمام بممارسة الرياضة في الجامعة.