المشخص 3 يحصد لقب افتتاحية الشواحيف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، قارب المشخص 3 بقيادة خليفة حميد الفلاسي وأحمد حميد الفلاسي بلقب الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية الشواحيف.

والتي أقيمت على كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج، مساء أمس، بمشاركة 16 قاربا ومشاركا من الإمارات والكويت الشقيقة، ونجح قارب المشخص في التألق طيلة مراحل السباق والبقاء في الصدارة والمقدمة لكي يحرز بذلك أول رصيد له من النقاط، ويتصدر الترتيب العام للموسم منذ الجولة الافتتاحية وبجدارة.

وكان قارب التبر 12 بقيادة أحمد الهاملي وجمعة المهيري قد حل ثانياً، وجاء في المركز الثالث قارب عام زايد بقيادة فالح المنصوري وسعيد المهيري.