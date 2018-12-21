توتر الأحداث قبل لقاء الهلال والأفريقي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

في ظل احتقان الأجواء بين الهلال والأفريقي التونسي، عقب حادث الاعتداء على عدد من أعضاء بعثة الهلال في مباراة الإياب بتونس.

وما ترتب على ذلك من تصعيد في الأوساط الهلالية، ومطالبة إدارة فريق الأفريقي التونسي للاتحاد الأفريقي، بحماية الفريق من أي مضايقات قد تتعرض لها البعثة، في مواجهة الإياب الأحد المقبل،.

كشف رئيس اتحاد الكرة السوداني، كمال شداد، عن تفاصيل مكالمة دارت مع سفير تونس بالخرطوم، تعلقت بمباراة الهلال والأفريقي التونسي، بأم درمان، في إياب الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا. وبدت الأجواء مشحونة، بتعبئة كبيرة لجماهير الهلال، لأجل الحضور بأعداد كبيرة، لمساندة فريقها.

وقال شداد، في تصريحات إعلامية: «اتصل بي هاتفياً، سفير تونس بالخرطوم، الهاشمي العجيلي، مستفسراً عن ترتيبات اتحاد الكرة السوداني لمباراة الهلال والأفريقي»، وأضاف: «أبلغت العجيلي بأن الاتحاد السوداني تربطه علاقات تاريخية وعريقة بنظيره التونسي، وهي محل تقدير واحترام.. يهمنا استقرار وتطور تلك العلاقات».

وواصل شداد: «وأبلغته أيضاً أننا كاتحاد، سنعمل كل ما بوسعنا حتى تقام المباراة في أجواء رياضية طيبة، وأننا مسؤولون عما يخصنا في تأمين سلامة لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم ومقيم الحكام ومراقب اللقاء».

وشدد على أن اتحاد الكرة السوداني، يدرك تماماً ما يخصه من مسؤوليات تجاه تأمين المباراة، وفقاً لمتطلبات السلامة ولوائح كرة القدم قارياً ودولياً.

كما كشف شداد، أنه تلقى اتصالاً من وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، تعلق في ذات إطار مباراة الهلال والأفريقي، والترتيبات المعلقة بها، مؤكداً أنه طمأنه بأن المباراة سوف تخرج في أجواء طيبة.

حكمت المحكمة

وعلى جانب آخر، حكمت المحكمة المدنية بالخرطوم شمال، لصالح أسامة عطا المنان، أمين المال السابق بالاتحاد السوداني لكرة القدم، في قضيته ضد نادي المريخ، ووفقاً للحكم المدني الذي أصدرته المحكمة، فإن من حق أسامة الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه سوداني. عبارة عن قيمة إيجار منزل أسامة عطا المنان، لنادي المريخ، حتى يستخدمه كاستراحة للاعبين.