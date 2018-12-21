إضراب حكام الدوري اليوناني

المصدر: أثينا - أ ف ب

أعلن حكام الدوري اليوناني لكرة القدم، أمس، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على «اعتداء جبان» تعرض له أحدهم أول من أمس، خارج منزله في مدينة لاريسا.

وأعلنت رابطة حكام دوري الدرجة الأولى، في بيان «كبادرة تضامن بالحد الأدنى تجاه زميلنا، سنمتنع عن مزاولة نشاطنا حتى إشعار آخر».

وتعرض الحكم الدولي، ثاناسيس تزيلوس، لاعتداء من قبل أربعة أشخاص لدى خروجه من منزله في لاريسا، بوسط البلاد، مساء أول من أمس.

وأدخل الحكم المستشفى، وقاد تزيلوس مباراته الأخيرة في التاسع من ديسمبر الحالي، وانتهت بتعادل فريقي كزانتي وأولمبياكوس 1-1 في المرحلة الثالثة عشر.

وبحسب موقع «سبورت 24» اليوناني، سجل 33 اعتداء أو تهديداً لحكام الدوري منذ عام 2009.