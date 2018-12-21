الكرة الألمانية تودع مناجم الفحم

المصدر: دورتموند - أ ف ب

سيكون اليوم يوماً مهماً في كرة القدم الألمانية بمباراة بين المتصدر بوروسيا دورتموند ومطارده المباشر بوروسيا مونشنغلادباخ، بيد أن المشاعر لن تقتصر على النتيجة، بل أيضاً على وداع ركن أساسي في تاريخ الثروة الصناعية الألمانية: آخر مناجم الفحم الأسود في منطقة حوض الرور.

لن يكون عمال المناجم فقط من سيتأثرون بهذا الفصل التاريخي الذي سيطوى. بالنسبة إلى رئيس دورتموند هانس-يواكيم فاتسكه: «الفحم، الفولاذ، كرة القدم، لا غنى عنها هنا. هي متغلغلة في ثقافتنا ومجتمعنا». منطقة حوض الرور الغنية بالفحم، هي أيضاً «منزل» العديد من أبرز أندية كرة القدم، لاسيما دورتموند متصدر ترتيب البوندسليغا حالياً، وشالكه، إضافة إلى بوخوم ودويسبرغ.