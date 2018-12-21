منتخب سلة الكراسي يتجاوز البحرين ويقابل السعودية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

نجح منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في تحقيق فوزه الأول خلال منافسات الدور التمهيدي لبطولة الخليج التاسعة التي ينظمها نادي الكويت لأصحاب الهمم حالياً، بمشاركة 4 منتخبات.

وجاء الانتصار على حساب نظيره البحريني بنتيجة 42 /‏‏ 40 ليحتل المركز الثالث، بينما ظل البحرين دون أي فوز وتلقيه الخسارة الثالثة محتلاً المركز الرابع والأخير، وبهذه النتيجة يلتقي الأبيض الإماراتي اليوم مع نظيره السعودي صاحب الترتيب الثاني طبقاً لشروط البطولة، والتي منحت صاحب الترتيب الأول مواجهة صاحب الترتيب الرابع، بينما يتقابل الثاني مع الثالث، وعليه سيلتقي منتخب الكويت المتصدر مع البحرين في الدور قبل النهائي للبطولة على أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية المقرر لها غداً السبت، فيما يلتقي الخاسران في نفس اليوم على تحديد المركزين الثالث والرابع.