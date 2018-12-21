«كلاسيكو» الدوري المصري في فبراير

المصدر: عماد الحسيني

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، عن إقامة مبارة «الكلاسيكو» بين ناديي الأهلي والزمالك بالدوري، خلال فبراير المقبل، موضحاً أنه كان يريد تنظيم المباراة 25 يناير المقبل، لإبعادها عن مباراة السوبر، المقرر إقامتها بين نفس الفريقين، لكن الجهات الأمنية رفضت الأمر.

وعلى جانب آخر تلقى الاتحاد المصري موافقة من نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نيجيريا 26 مارس المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولية، التي ستشهد خوض منتخب «الفراعنة» آخر مباراة له في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام النيجر في النيجر، خلال أحد أيام 22، 23، 24 مارس المقبل.

وتأتي ودّية نيجيريا في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في منتصف يونيو المقبل.