بيليه: نيمار يحاكي الفشل ومبابي سيصبح بيليه الجديد

المصدر: البيان الالكتروني

أجرى أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه، مقابلة حصرية مع إحدى القنوات الفرنسية المختصة بالشأن الرياضي، أوضح من خلالها بعض الأمور عن فريق باريس سان جيرمان وعبّر عن أرائه فيما يخص نجميه كيليان مبابي، ومواطنه نيمار دا سيلفا.

بيليه انتقد تصرفات نيمار في أرضية الميدان بالسقوط المتكرر، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى موهبته الكبيرة، فيما تنبأ بمستقبل باهر للصغير كيليان مبابي ووصفه بـ "بيليه الجديد"..

"لقد قلت دائمًا أن نيمار سيصبح لاعبًا كبيرًا، لكن ماذا حدث في العامين الأخيرين؟ لقد بدأ في الظهور بشكل مختلف، لا ليس تسجيل الأهداف أو القيام بمراوغات رائعة، بل بمحاكاة الفشل وتعقيد المباريات على الحكام"، هكذا بدأ بيليه حديثه حول نيمار.

وأكمل "لهذا أصبحت صورته سيئة، لقد تحدثنا سويًا عدة مرات حول هذا الأمر، ورُغم كل هذا يظل واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف "يعتقد الناس أنني دائمًا أتحامل عليه، لكنني أفعل ذلك من أجل مصلحته، أتمنى له الأفضل ولمنتخبنا الوطني البرازيلي، سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدته والعمل على تقدمه".

وحول كيليان مبابي، زميل نيمار وشريكه في خط هجوم النادي الباريسي، قال بيليه.. "لقد فاز ببطولة كأس العالم في سن التاسعة عشرة وأنا فعلتها في سن السابعة عشرة".

وأردف "لقد اقترب مني وقد يعادلني، باستطاعته أن يصبح بيليه الجديد، العديد يعتقد أنني أقول ذلك بدافع السخرية، لا ليست سخرية، لكي تجعلني أكثر سعادة يجب أن تفوز بكأس عالم أخرى"، هكذا وجّه بيليه حديثه إلى مبابي. وفق ما نقلته "يوروسبورت".

واختتم حول حظوظ سان جيرمان في التتويج بدوري أبطال أوروبا.. "باريس فريق متميز، في اعتقادي أن باستطاعته الوصول إلى المباراة النهائية، لكن الله فقط هو من يدري ماذا قد يحدث في تلك المباراة".