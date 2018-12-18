مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوروبا

المصدر: نيون- ف ب

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت أمس، في نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها بين ليفربول الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.

ويمكن القول إن القرعة أسعفت مانشستر سيتي بطل إنجلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي تواليا، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.

أما بالنسبة للمواجهات الأربع الأخرى، فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بباريس سان جرمان الفرنسي، ومواطنه توتنهام هوتسبر ببوروسيا دوتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أياكس الهولندي.

وتبقى بالطبع المواجهة الأبرز بين ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري الممتاز حالياً، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة.

أما بالنسبة لريال مدريد، فسيكون عليه التعامل مع اندفاع وحماسة شباب أياكس الذي عاد ليلعب دورا يذكر بأيام المجد وألقابه الأربعة في المسابقة القارية الأم بقيادة جيل جديد من اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس دي ليخت (19 عاماً) وفرانكي دي يونغ (21 عاماً).

ويمني أياكس النفس بمواصلة المغامرة في المسابقة القارية التي عاد للمشاركة فيها للمرة الأولى (دور المجموعات) منذ موسم 2014-2015، علما بأن المرة الأخيرة التي تأهل فيها الى ثمن النهائي تعود الى موسم 2005-2006.

وبالنسبة للنادي الملكي، فقد تغير كثيرا منذ تتويجه باللقب الموسم الماضي على حساب ليفربول برحيل زيدان ورونالدو. وتقام مباريات الذهاب في 12 و13، و19 و20 فبراير، والإياب في 5 و6، و12 و13 مارس.