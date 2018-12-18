لاسارتي يضع تكتيكاً جديداً للأهلي المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف المدرب الأورغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري، أنه يستخدم طرق لعب مختلفة، دون أن يعتمد على طريقة بعينها، وقال خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النادي لتقديم لاسارتي، إن إمكانات اللاعبين هي من تحدد طريقة اللعب، لذا لا بد من دراسة لاعبي الفريق أولاً، لافتاً إلى أن التغيير في الخطط لن يكون كبيراً في بداية الأمر.

وأضاف أن العمل مع فريق كبير له حسابات أخرى، لكن الأهم هو استغلال تلك الفرص بشكل جيد، وقد وقع اختياره لتدريب الأهلي لأنه من أكبر الأندية في أفريقيا، وله طموح وأهداف كبيرة، موضحاً أنه تابع عدداً من مباريات الفريق، ووجد بعضها جيدة وأخرى مخيبة، لذا سيتحدث مع مسؤولي النادي، لتفادي ذلك مستقبلاً، سواء بالإعداد أو ضم عناصر جديدة.

ولفت المدرب إلى أن الأهلي فريق يمتلك كل الأدوات لتحقيق الانتصارات، ويتبقى أن يؤدي الكل واجبه من أصغر إلى أكبر لاعب، واعترف أنه ما زال في حاجة لمزيد من الوقت للتعرف على الفريق بشكل أكبر.