الأفريقي يطيح «الهلال» في ليلة عمر

المصدر: تونس - صالح قادري

أطاح الأفريقي التونسي ضيفه الهلال السوداني، وفاز عليه 3-1 ضمن ذهاب الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا مدعوماً بأكثر من 40 ألف مشجع حوّلوا مدرجات استاد رادس إلى كرنفال رياضي في ليلة الوفاء للشهيد عمر، أحد مشجعي الفريق الأحمر والأبيض الذي توفي الموسم الماضي غرقاً قرب الملعب.

ووفاء لروح الشهيد وحرصاً من إدارة النادي الأفريقي على مساندة عائلة الفقيد خصصت ديناراً واحداً من سعر كل تذكرة تم بيعها لعائلة عمر، في لفتة إنسانية تجاوب معها جمهور الأفريقي بقوة.

وتقام مباراة الإياب بين الهلال السوداني والأفريقي التونسي، الأحد المقبل، على ملعب أم درمان، وسيستعيد الفريق التونسي نجومه المصابين في موقعة الحسم، حيث يتطلع إلى التأهل إلى دور المجموعات، واستعادة ماضيه التليد، إذ سبق له التتويج بلقب أبطال القارة السمراء عام 1991.